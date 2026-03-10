ua en ru
Віддав Росії на війну мільйон євро: під Києвом затримали ексдепутата від ОПЗЖ

13:14 10.03.2026 Вт
3 хв
Проживання в Україні не заважає затриманому мати паспорт РФ та вклади у "Сбербанку"
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Віддав Росії на війну мільйон євро: під Києвом затримали ексдепутата від ОПЗЖ Фото: СБУ затримали посібника країни-агресорки (facebook.com_SecurSerUkraine)

Служба безпеки України викрила на пособництві РФ ексдепутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Фігуранта затримали в його офісі під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, заяву СБУ та "Радіо Свобода".

Читайте також: Мінус носій "Калібрів": СБУ та Сили оборони вивели з ладу фрегат "Адмірал Ессен"

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Геннадія Мініна, директора та бенефіціара Рубіжанського і Трипільського картонно-тарних комбінатів.

Згідно з матеріалами справи, затриманий володіє промисловим комбінатом на тимчасово окупованій території на сході України. У 2022 році він перереєстрував підприємство за російським законодавством.

Розслідування встановило, що ексдепутат ОПЗЖ, проігнорував заборону на підприємницьку діяльність з РФ та закуповував у неї обладнання для своєї фабрики.

Закупівлі російського устаткування

Після повномасштабного вторгнення затриманий придбав у компанії з Набережних Челнів технологічне устаткування на понад 1 млн євро.

Для приховування торговельних відносин з окупантами, зловмисник вказав замовником товару афілійовану компанію з Білорусі. Це дозволило російському обладнанню потрапити на підприємство фігуранта, а гроші за це надійшли до країни-агресорки.

Затриманий перебуває під вартою, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Російські паспорти та вклади у "Сбербанку"

"Радіо Свобода" провела розслідування щодо затриманого ексдепутата ОПХЖ - Геннадія Мініна. Журналісти дістали документи з російської податкової, на яких стоять підписи, схожі на підписи зловмисника, які містяться на офіційних сайтах його українських підприємств.

Водночас Мінін все заперечив у коментарі журналістам. Він наголосив, що не ставив жодних підписів у документах російських компаній.

Його адвокат заявив, що зображення його підпису на російських документах свідчить про можливі наміри заволодіти активами фігуранта, які залишились у Рубіжному Луганської області.

Крім того, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. Згідно з даними російського сайту "Госуслуги", станом на березень 2026 року документ фігуранта є дійсним.

У даних про клієнтів банків РФ, Геннадій Мінін володіє вкладами у російському підсанкційному "Сбербанку". Дані про це вказані за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки, проте адвокат ексдепутата ОПЗЖ це заперечує.

Контракт з "Укрпоштою"

Мінін володіє в України низкою підприємств, які займаються переробкою паперу і виготовленням картонної упаковки. Серед них і "Трипільський пакувальний комбінат" на Київщині, який з початку повномасштабної війни уклав з "Укрпоштою" контракти на постачання коробок і ящиків на майже 90 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні раніше затримали та арештували народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка за підозрою у держзраді. Він був завербований ФСБ Росії ще задовго до повномасштабного вторгнення й активно виконував завдання російської спецслужби.

