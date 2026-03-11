Дело киллера Парубия идет в суд: злоумышленнику светит пожизненное

Расследование убийства народного депутата Украины Андрея Парубия завершено: дело предполагаемого киллера передали в суд. За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
"По результатам следственных действий задокументированы новые преступления со стороны фигуранта, в частности его призывы к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины", - сказано в заявлении.
Кроме того, в ходе расследования следователи обнаружили охотничий обрез, который преступник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности.
Подозреваемому инкриминируют совершение ряда особо тяжких преступлений:
Напомним, 30 августа 2025 года на улице Ефремова в центре Львова был застрелен Андрей Парубий - экс-глава Верховной Рады, активный участник Революции Достоинства и один из лидеров украинского парламента. Он скончался на месте от полученных ранений.
Подозреваемым в убийстве оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Его задержали 1 сентября на территории Хмельницкой области.
Во время допроса Сцельников признался в совершенном преступлении, мотивируя свои действия "личной местью украинской власти". В то же время он отрицал любое сотрудничество с российскими спецслужбами.
В то же время СБУ установила, что Сцельников был завербован российскими спецслужбами более года назад. В его телефоне обнаружена переписка с российскими кураторами, где он передавал информацию о расположении стратегических объектов.
Позже, в декабре СБУ вместе с полицией рассказали о новых доказательствах связи подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия со страной-агрессором, а также пистолет, из которого был убит нардеп.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.
Подробнее о версиях громкого политического убийства, - читайте в авторском материале РБК-Украина.