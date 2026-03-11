RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дело киллера Парубия идет в суд: злоумышленнику светит пожизненное

11:44 11.03.2026 Ср
2 мин
Преступнику инкриминируют совершение ряда особо тяжких преступлений
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Парубий (Getty Images)

Расследование убийства народного депутата Украины Андрея Парубия завершено: дело предполагаемого киллера передали в суд. За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.

"По результатам следственных действий задокументированы новые преступления со стороны фигуранта, в частности его призывы к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ходе расследования следователи обнаружили охотничий обрез, который преступник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности.

Подозреваемому инкриминируют совершение ряда особо тяжких преступлений:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию рф против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Убийство Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года на улице Ефремова в центре Львова был застрелен Андрей Парубий - экс-глава Верховной Рады, активный участник Революции Достоинства и один из лидеров украинского парламента. Он скончался на месте от полученных ранений.

Подозреваемым в убийстве оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Его задержали 1 сентября на территории Хмельницкой области.

Во время допроса Сцельников признался в совершенном преступлении, мотивируя свои действия "личной местью украинской власти". В то же время он отрицал любое сотрудничество с российскими спецслужбами.

В то же время СБУ установила, что Сцельников был завербован российскими спецслужбами более года назад. В его телефоне обнаружена переписка с российскими кураторами, где он передавал информацию о расположении стратегических объектов.

Позже, в декабре СБУ вместе с полицией рассказали о новых доказательствах связи подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия со страной-агрессором, а также пистолет, из которого был убит нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.

Подробнее о версиях громкого политического убийства, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныАндрей Парубий