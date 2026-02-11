ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Спливти означає загинути: чому субмарини РФ раптово зникли з Чорного моря

Середа 11 лютого 2026 14:10
UA EN RU
Спливти означає загинути: чому субмарини РФ раптово зникли з Чорного моря Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря, хоча вони були головними носіями крилатих ракет. Раніше окупанти активно застосовували їх для ударів по Україні, але зараз це - великий ризик.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також: Росії буде складно атакувати Україну з моря до весни, - ВМС

Як розповів Плетенчук, упродовж останніх двох років Росія робила ставку саме на підводний флот. Ключовою перевагою субмарин була їхня прихованість - вони могли непомітно виходити в море та завдавати ракетних ударів.

Однак останнім часом активність російських човнів суттєво знизилася через складність їхньої експлуатації.

Речник ВМС пояснив, що підводні човни потребують регулярного технічного обслуговування у доках або біля причалів, що робить їх вразливими для ударів.

Саме під час стоянки Росія втратила у Криму підводний човен проєкту 636 "Варшав'янка" - "Ростов-на-Дону", який знищила українська авіація. Ще один аналогічний човен було втрачено в Новоросійську.

"Підводний човен - це складний механізм, який потребує дотримання умов експлуатації й обслуговування. А будь-яке обслуговування зараз - це ризик", - зазначив речник.

Наразі у складі Чорноморського флоту РФ залишилися лише два підводні човни - носії крилатих ракет. Третя субмарина - проєкту "Палтус" - не пристосована для використання "Калібрів".

"Відповідно, вони мають цей ресурс зберегти. Можливо, це є однією з причин, чому темп експлуатації цих носіїв знизився. Але це може бути лише однією з причин", - додав Плетенчук.

Водночас, за його словами, у строю перебувають п’ять надводних носіїв "Калібрів": три малі ракетні кораблі проєкту "Буян" із вісьмома пусковими установками кожен, а також фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Саме їх росіяни зараз частіше залучать до ракетних атак.

Удари по російських підводних човнах

Нагадаємо, у грудні минулого року безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська, що стало першим зафіксованим в історії випадком удару дронами по підводному човну.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Він також повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські воїни.

Також у ВМС розповіли, що РФ запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря в обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Також Плетенчук розповів, що уразити кораблі РФ безпосередньо перед запуском ракет морського базування "Калібр" є дуже складним завданням, оскільки йдеться лише про кілька годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС України Війна в Україні Ракети Ракетна атака
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ