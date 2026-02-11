Уплыть означает погибнуть: почему субмарины РФ внезапно исчезли из Черного моря

Российские подводные лодки почти исчезли из акватории Черного моря, хотя они были главными носителями крылатых ракет. Ранее оккупанты активно применяли их для ударов по Украине, но сейчас это - большой риск.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Как рассказал Плетенчук, на протяжении последних двух лет Россия делала ставку именно на подводный флот. Ключевым преимуществом субмарин была их скрытность - они могли незаметно выходить в море и наносить ракетные удары.

Однако в последнее время активность российских лодок существенно снизилась из-за сложности их эксплуатации.

Представитель ВМС объяснил, что подводные лодки требуют регулярного технического обслуживания в доках или у причалов, что делает их уязвимыми для ударов.

Именно во время стоянки Россия потеряла в Крыму подводную лодку проекта 636 "Варшавянка" - "Ростов-на-Дону", которую уничтожила украинская авиация. Еще одна аналогичная лодка была потеряна в Новороссийске.

"Подводная лодка - это сложный механизм, который требует соблюдения условий эксплуатации и обслуживания. А любое обслуживание сейчас - это риск", - отметил спикер.

Сейчас в составе Черноморского флота РФ остались только две подводные лодки - носители крылатых ракет. Третья субмарина - проекта "Палтус" - не приспособлена для использования "Калибров".

"Соответственно, они должны этот ресурс сохранить. Возможно, это является одной из причин, почему темп эксплуатации этих носителей снизился. Но это может быть лишь одной из причин", - добавил Плетенчук.

В то же время, по его словам, в строю находятся пять надводных носителей "Калибров": три малых ракетных корабля проекта "Буян" с восемью пусковыми установками каждый, а также фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Именно их россияне сейчас чаще привлекают к ракетным атакам.