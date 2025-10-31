Список викрадених РФ українських дітей буде на столі в усіх лідерів, - Зеленський

Викрадення українських дітей

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Україна також просить партнерів допомогти повернути всіх викрадених дітей.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

До того ж двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.