Список похищенных РФ украинских детей будет на столе у всех лидеров, - Зеленский

Похищение украинских детей

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Украина также просит партнеров помочь вернуть всех похищенных детей.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

К тому же двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.