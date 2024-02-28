Спікер Палати Джонсон пообіцяв "своєчасно" винести на голосування допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "своєчасно" винесе на голосування продовження допомоги Україні, а найпершим пріоритетом назвав кордон із Мексикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі.
Як зауважив Джонсон під час спілкування зі ЗМІ, під час переговорів він сказав, що потрібно насамперед дбати про "потреби Америки".
"І насамперед - наш відкритий кордон", - заявив він.
Спікер Палати представників зазначив, що іншим пріоритетом для них є продовження фінансування федерального уряду, а учасники зустрічі "дуже оптимістичні" і сподіваються на угоду.
Щодо допомоги Україні спікер наголосив, що сказав Байдену про те, що Палата "активно вивчає всі можливі варіанти".
"Ми візьмемося за це питання своєчасно. Але, знову ж таки, перший пріоритет для нашої країни - кордон та його захищеність", - резюмував політик.
Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, що Джонсон обіцяв президенту України Володимиру Зеленському зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з лідерами лідерів Конгресу. Головними темами переговорів були проблема із затвердженням допомоги Україні та уникнення "шатдауну" - призупинення роботи уряду через затримку із затвердженням держбюджету США.
На тлі відсутності допомоги, Силам оборони нещодавно довелося вийти з міста Авдіївка в Донецькій області. За словами Зеленського, Байден розуміє, що це наслідок ослаблення підтримки нашої країни.
13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України документом передбачене надання понад 61 млрд доларів.
Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.
Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.
Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало затвердження і надання допомоги США для ЗСУ.
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