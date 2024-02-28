Спікер Палати Джонсон пообіцяв "своєчасно" винести на голосування допомогу Україні

Як зауважив Джонсон під час спілкування зі ЗМІ, під час переговорів він сказав, що потрібно насамперед дбати про "потреби Америки".

"І насамперед - наш відкритий кордон", - заявив він.

Спікер Палати представників зазначив, що іншим пріоритетом для них є продовження фінансування федерального уряду, а учасники зустрічі "дуже оптимістичні" і сподіваються на угоду.

Щодо допомоги Україні спікер наголосив, що сказав Байдену про те, що Палата "активно вивчає всі можливі варіанти".

"Ми візьмемося за це питання своєчасно. Але, знову ж таки, перший пріоритет для нашої країни - кордон та його захищеність", - резюмував політик.

Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, що Джонсон обіцяв президенту України Володимиру Зеленському зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.