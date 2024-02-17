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Зеленський: Байден розуміє, що Авдіївка - результат послаблення допомоги

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 22:59
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Зеленський: Байден розуміє, що Авдіївка - результат послаблення допомоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден розуміє, що вихід ЗСУ з Авдіївки - це результат послаблення військової допомоги Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповів Зеленський після розмови з американським президентом, Байден знає всі деталі того, що відбувається на фронті в Україні.

"Він визнає, що результат послаблення допомоги зброєю Україні - це те, що вийшло з Авдіївкою. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Ми про це говорили, і я радий, що ми однаково це розуміємо. Але ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо", - наголосив глава держави.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. Сьогодні ввечері прес-офіцер 3 окремої штурмової бригади, бійці якої прикривали відхід Сил оборони з міста, заявив, що критичний момент вже пройдено, але операція з перегрупування військ ще триває.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що українське керівництво зробило висновки з ситуації, яка склалася в Авдіївці.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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