Спикер Палаты Джонсон пообещал "своевременно" вынести на голосование помощь Украине

Как отметил Джонсон во время общения со СМИ, во время переговоров он сказал, что нужно прежде всего заботиться о "потребностях Америки".

"И прежде всего - нашу открытую границу", - заявил он.

Спикер Палаты представителей отметил, что другим приоритетом для них является продолжение финансирования федерального правительства, а участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на соглашение.

По поводу помощи Украине спикер подчеркнул, что сказал Байдену о том, что Палата "активно изучает все возможные варианты".

"Мы примемся за этот вопрос своевременно. Но, опять же, первый приоритет для нашей страны - граница и ее защищенность", - резюмировал политик.

Напомним, вчера сообщалось о том, что Джонсон обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать "все возможное" для продления помощи Украине.