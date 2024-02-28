Спикер Палаты Джонсон пообещал "своевременно" вынести на голосование помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "своевременно" вынесет на голосование продление помощи Украине, а первым приоритетом назвал границу с Мексикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме.
Как отметил Джонсон во время общения со СМИ, во время переговоров он сказал, что нужно прежде всего заботиться о "потребностях Америки".
"И прежде всего - нашу открытую границу", - заявил он.
Спикер Палаты представителей отметил, что другим приоритетом для них является продолжение финансирования федерального правительства, а участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на соглашение.
По поводу помощи Украине спикер подчеркнул, что сказал Байдену о том, что Палата "активно изучает все возможные варианты".
"Мы примемся за этот вопрос своевременно. Но, опять же, первый приоритет для нашей страны - граница и ее защищенность", - резюмировал политик.
Напомним, вчера сообщалось о том, что Джонсон обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
Во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидерами лидеров лидеров Конгресса. Главными темами переговоров были проблема с утверждением помощи Украине и избежание "шатдауна" - приостановление работы правительства из-за задержки с утверждением госбюджета США.
На фоне отсутствия помощи, Силам обороны недавно пришлось выйти из города Авдеевка в Донецкой области. По словам Зеленского, Байден понимает, что это следствие ослабления поддержки нашей страны.
13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 61 млрд долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.
Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, что в очередной раз отсрочило утверждение и предоставление помощи США для ВСУ.
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