Зустріч Байдена з лідерами Конгресу щодо України та шатдауну: з'явилися перші деталі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Про це розповіли лідери демократів та республіканців у Конгресі США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Уникнення шатдауну

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл зазначив, що збереження роботи уряду було пріоритетною темою переговорів з Байденом.

Допомога Україні

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало "напруженим" компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроект з грошима для нашої країни.

"Це в його руках (Джонсона - ред.)", - додав Шумер.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу. Головними темами переговорів мали стати уникнення шатдауну та допомога Україні.

Президент Байден підкреслив, що наслідки бездіяльності Конгресу щодо питання допомоги Україні стали жахливими.

Варто зауважити, що США вже кілька місяців не можуть виділити кошти на допомогу Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити відповідний законопроект на голосування.