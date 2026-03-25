Спікер Джонсон анонсував завершення "Епічної люті" проти Ірану

За словами Джонсона, завершення війни з Іраном відбудеться вже найближчим часом і "за графіком".

"Я вважаю, що ми завершуємо операцію "Епічна лють". Ось що я думаю. І я вважаю, що це відбудеться найближчим часом і точно за графіком", - наголосив він.

Що передувало

У неділю, 22 березня, президент США Дональд Трамп заявив про те, що якщо Іран не відкриє заблоковану Ормузьку протоку, американські військові завдадуть ударів по іранських електростанціях.

Проте вже 23 березня американський лідер заявив, що він наказав своїм військам призупинити удари по Ірану.

Пізніше Трамп сказав, що Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо припинення війни та вже мають "важливі пункти згоди". Він зазначив, що угода про мир з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або навіть раніше.

Пізніше американський президент пояснив, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі".