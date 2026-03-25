Спікер Джонсон анонсував завершення "Епічної люті" проти Ірану

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував завершення операції "Епічна лють" проти Ірану.
За словами Джонсона, завершення війни з Іраном відбудеться вже найближчим часом і "за графіком".
"Я вважаю, що ми завершуємо операцію "Епічна лють". Ось що я думаю. І я вважаю, що це відбудеться найближчим часом і точно за графіком", - наголосив він.
У неділю, 22 березня, президент США Дональд Трамп заявив про те, що якщо Іран не відкриє заблоковану Ормузьку протоку, американські військові завдадуть ударів по іранських електростанціях.
Проте вже 23 березня американський лідер заявив, що він наказав своїм військам призупинити удари по Ірану.
Пізніше Трамп сказав, що Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо припинення війни та вже мають "важливі пункти згоди". Він зазначив, що угода про мир з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або навіть раніше.
Пізніше американський президент пояснив, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі".
Сьогодні, 25 березня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який має на меті припинення бойових дій на Близькому Сході.
Серед ключових пропозицій - передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається на території Ірану. Також в плані йдеться і про Ормузьку протоку, яка фактично опинилася заблокованою після початку військової операції США та Ізраїлю.
Проте Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США та назвав його "надмірним". Крім того, він висунув власні умови для припинення війни.