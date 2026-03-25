Спикер Джонсон анонсировал завершение "Эпической ярости" против Ирана

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал завершение операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам Джонсона, завершение войны с Ираном состоится уже в ближайшее время и "по графику".
"Я считаю, что мы завершаем операцию "Эпическая ярость". Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику", - подчеркнул он.
В воскресенье, 22 марта, президент США Дональд Трамп заявил о том, что если Иран не откроет заблокированный Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям.
Однако уже 23 марта американский лидер заявил, что он приказал своим войскам приостановить удары по Ирану.
Позже Трамп сказал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия". Он отметил, что соглашение о мире с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше.
Позже американский президент объяснил, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "разумные вещи".
Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который имеет целью прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.
Среди ключевых предложений - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также в плане говорится и об Ормузском проливе, который фактически оказался заблокированным после начала военной операции США и Израиля.
Однако Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США и назвал его "чрезмерным". КРоме того, он выдвинул собственные условия для прекращения войны.