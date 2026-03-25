Спикер Джонсон анонсировал завершение "Эпической ярости" против Ирана

По словам Джонсона, завершение войны с Ираном состоится уже в ближайшее время и "по графику".

"Я считаю, что мы завершаем операцию "Эпическая ярость". Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику", - подчеркнул он.

Что предшествовало

В воскресенье, 22 марта, президент США Дональд Трамп заявил о том, что если Иран не откроет заблокированный Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям.

Однако уже 23 марта американский лидер заявил, что он приказал своим войскам приостановить удары по Ирану.

Позже Трамп сказал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия". Он отметил, что соглашение о мире с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше.

Позже американский президент объяснил, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "разумные вещи".