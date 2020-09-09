Спецслужбы могли вынудить оппозиционеров покинуть Беларусь, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

К выдворению двух белорусских оппозиционеров в Украину могут быть причастны спецслужбы Беларуси или Российской Федерации. Речь идет о вчерашнем инциденте с представителями координационного совета Игорем Кравцовым и Антоном Родненковым.

Об этом во время визита в Португалию заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас вчера были серьезные основание полагать, что эти люли попали в Украину не по доброй воле", - отметил Кулеба.

Он добавил, что мужчин к этому могли вынудить российские или белорусские спецслужбы.

Напомним, вчера стало известно о выдворении Родненкова и Кравцова из Беларуси, они находятся в Киеве. Белорусская сторона заявляла, что они якобы прорвали границу и были задержаны украинскими пограничниками, однако эта информация не подтвердилась, а мужчин свободно пропустили в Украину.

Уже в Киеве оппозиционеры рассказали, что их задержали 7 августа вместе с Марией Колесниковой, несколько часов они провели с мешками на голове. Их доставили в различные отделения милиции, после чего в Департамент финансовых расследований. Силовики оказывали на них давление, угрожали арестом, а в качестве решения ситуации предложили покинуть страну.