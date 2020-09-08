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Родненков и Кравцов рассказали подробности их похищения из Минска

Киев, Вторник 08 сентября 2020 19:31
Родненков и Кравцов рассказали подробности их похищения из Минска
Фото: Антон Родненков и Иван Кравцов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали в понедельник, 7 августа, возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее. Неизвестные вышли из автобуса и похитили мужчин.

Об этом они сообщили во время пресс-конференции.

Несколько часов они провели с темным мешком на голове. Их доставили в различные отделения милиции, а затем доставили в Департамент финансовых расследований.

Иван Кравцов сообщил, что с 15:30 до 21:00 у него был разговор с тремя сотрудниками. Они не представились и были в штатском.

"Мне показали документы, якобы подтверждающие незаконные действия, связанные с моей прежней работой. Мне сказали, что, если я откажусь принять предложенный вариант, меня обвинят в преувеличении своих официальных полномочий", - рассказал он.

В свою очередь Антон Родненков рассказал, что на него также оказывали давление с целью ареста на полтора года. Он должен был стать участником уголовного дела против Ивана Кравцова.

В качестве решения проблемы силовики предложили выехать в Украину.

"Казалось, что все уже согласовано. Я согласился. В 22:30 меня посадили в темную маршрутку. Потом пересел на BMW X6. Рядом со мной сидели довольно крупные молодые люди", - добавил он.

Напомним, ранее белорусские СМИ заявляли о похищении оппозиционеров, сегодня Пограничная служба Беларуси сообщила о якобы задержании Родненкова и Кравцова украинской стороной. В последствии эта информация не подтвердилась, а мужчин свободно пропустили в Украину.

В то же время власти Беларуси пытались выдворить вместе с ними еще одного члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову, но она порвала свой паспорт и на данный момент задержана белорусскими правоохранителями.

8 августа Радненков и Кравцов прибыли в Киев.

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