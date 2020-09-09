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Спецслужби могли змусити опозиціонерів залишити Білорусь, - Кулеба

Київ, Середа 09 вересня 2020 17:45
Спецслужби могли змусити опозиціонерів залишити Білорусь, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

До видворення двох білоруських опозиціонерів до України можуть бути причетні спецслужби Білорусі або Російської Федерації. Мова йде про вчорашній інцидент з представниками координаційної ради Ігорем Кравцовим і Антоном Родненковим.

Про це під час візиту до Португалії заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас вчора були серйозні підстави вважати, що ці люди потрапили до України не з доброї волі", - зазначив Кулеба.

Він додав, що чоловіків до цього могли примусити російські або білоруські спецслужби.

Нагадаємо, вчора стало відомо про видворення Родненкова і Кравцова з Білорусі, вони знаходяться в Києві. Білоруська сторона заявляла, що вони нібито прорвали кордон і були затримані українськими прикордонниками, проте ця інформація не підтвердилася, а чоловіків вільно пропустили до України.

Вже в Києві опозиціонери розповіли, що їх затримали 7 серпня разом з Марією Колесніковою, кілька годин вони провели з мішками на голові. Їх доставили в різні відділення міліції, після чого до Департамента фінансових розслідувань. Силовики здійснювали на них тиск, погрожували арештом, а в якості вирішення ситуації запропонували покинути країну.

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