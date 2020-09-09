Родненков и Кравцов планируют вернуться в Беларусь

Фото: Антон Родненков (РБК-Украина)

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов планируют возвращаться в Беларусь. Пока они будут проводить встречи в Киеве.

Об этом Родненков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Они пытаются скоординироваться со своей командой, которая находится в Минске. Также будут встречи с людьми, которые им помагают в Киеве.

"После этого, скорее всего, в течении двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск", - заявил он.

Второй оппозиционер Иван Кравцов сказал, что они будут готовиться к риску, который возможен в случае их возвращения в страну.

"Я думаю, это довольно сильно небезопасно, мы этот риск принимаем и будем к нему готовиться", - сказал он.

Напомним, 8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.