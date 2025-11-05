Спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами, - ЗМІ

Джерела видання у спецслужбах вказали на кілька ознак іноземного втручання у ситуації з запуском безпілотників. Серед іншого, вони літають у певній формації в умовах темряви й поблизу важливих обʼєктів.

Спецслужби Бельгії вважають, що такі дії "виходять за межі можливостей аматорів".

Зазначається, що побоювання щодо участі Росії зросло на тлі переговорів про використання заморожених російських активів, більшість яких зберігається в брюссельському депозитарії Euroclear, для підтримки України.