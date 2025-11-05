UA

Спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами, - ЗМІ

Фото: спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецслужби Бельгії вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава - найімовірніше, Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga.

Джерела видання у спецслужбах вказали на кілька ознак іноземного втручання у ситуації з запуском безпілотників. Серед іншого, вони літають у певній формації в умовах темряви й поблизу важливих обʼєктів.

Спецслужби Бельгії вважають, що такі дії "виходять за межі можливостей аматорів".

Зазначається, що побоювання щодо участі Росії зросло на тлі переговорів про використання заморожених російських активів, більшість яких зберігається в брюссельському депозитарії Euroclear, для підтримки України.

Невідомі дрони біля військової бази у Бельгії

Нагадаємо, в ніч 1 листопада, у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що безпілотники шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Він прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії не бачить.

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".

Ввечері 4 листопада у Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель знову помітили невідомі безпілотники.

Жителі міста Пер, що знаходиться неподалік військової бази, повідомили про проліт шести дронів невідомого походження.

