Спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами, - СМИ

Источники издания в спецслужбах указали на несколько признаков иностранного вмешательства в ситуации с запуском беспилотников. Среди прочего, они летают в определенной формации в условиях темноты и вблизи важных объектов.

Спецслужбы Бельгии считают, что такие действия "выходят за пределы возможностей любителей".

Отмечается, что опасения относительно участия России возросли на фоне переговоров об использовании замороженных российских активов, большинство которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для поддержки Украины.