Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios

Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

На переговорах України та РФ, які найближчими днями мають відбутися в Абу-Дабі, буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

Чиновник розповів, що Віткофф у вівторок, 3 лютого, прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.

Равід пише, що спецпредставник Трампа після Ізраїлю відправиться в Абу-Дабі, де проведе черговий раунд переговорів з Україною та Росією.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 23 і 24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США і РФ. Вашингтон назвав зустріч позитивно, а у Київ назвали її змістовною.

Згідно з даними РБК-Україна, найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено. Зокрема, обговорювалося можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. За словами президента України Володимира Зеленського, зустріч може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол.

Пізніше український лідер підтвердив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня. Зокрема, вона запланована на 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Крім того, 2 лютого прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.

