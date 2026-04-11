Специально для россиян: Дуров заявил о новом "антицензурном" обновлении Telegram

19:14 11.04.2026 Сб
Основатель Telegram дал россиянам ряд советов, как избежать блокировки
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: Telegram в России продолжают блокировать (Getty Images)

Мессенджер Telegram, который пытаются заблокировать в России, получил специальное обновление - обновленный протокол защиты от цензуры. Теоретически это позволяет использовать мессенджер там, где его блокируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя мессенджера Павла Дурова.

Читайте также: Блокировка VPN в России вызвала сбой в платежной системе, - Дуров

"Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет", - сказано в его сообщении.

Также Дуров посоветовал россиянам установить сразу несколько VPN-сервисов и прокси-серверов. По его словам, стоит помочь друзьям и родственникам сделать то же самое. Дуров при этом советует избегать использования российских приложений, если на устройстве включен VPN - приложения рапортуют об этом властям, работу программы на устройстве могут заблокировать.

"Я рад видеть, что большинство людей уже это делают. Благодаря этому "цифровому сопротивлению" использование Telegram в России оставалось стабильным в течение последней недели, несмотря на полный запрет", - добавил он.

Отметим, несмотря на заявление Дурова об обновлении, многие россияне все равно жалуются, что не могут использовать Telegram. Причина довольно проста - российский режим прибегнул к массовой блокировке именно прокси-серверов. Также российские приложения действительно сообщают об использовании на устройствах VPN-сервисов - "самыми агрессивными" в этом плане, пишут российские каналы, стали приложения росбанков.

Блокировка Telegram и ограничения интернета в РФ

Напомним, что в России начали блокировать мессенджер Telegram раньше, чем ожидалось. По состоянию на 11 апреля мессенджер в РФ фактически не работает в нормальном режиме.

Отметим, ранее сообщалось, что российский режим уже определился с датой блокировки мессенджера Telegram на территории РФ. Планировалось, что это произойдет уже в начале апреля этого года - начиная с 1 апреля.

Из-за этого в России даже прошли митинги за "свободный интернет". Они состоялись 29 марта в большинстве крупных российских городов и завершились задержаниями. Задержали от 3 до 12 человек, при этом большинство "протестующих" просто оттеснили.

Telegram Павел Дуров Российская Федерация
Новости
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой