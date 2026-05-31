ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

08:52 31.05.2026 Нд
2 хв
Атака досі триває
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 212 ворожих безпілотників (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 31 травня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували 229 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Росія готує масований удар

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки.

Пізніше того ж дня в Міноборони України також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже 31 березня традиційно відзначається День Києва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві