Спека відступає: синоптики назвали день кардинальних змін погоди та до чого готуватися
Спека в Україні нарешті йде на спад. Хоча по-справжньому літніх грозових дощів впродовж вихідних і наступного тижня місцями буде більше.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
- Зміна погоди: 4 липня холодний атмосферний фронт із Західної Європи витіснить спеку з більшості областей, при цьому по Україні, крім південного заходу, ймовірні грозові дощі (місцями з градом і шквалами).
- Де найтепліше: в суботу температура повітря вдень становитиме +21...+26°С, хоча трішки вищі значення ймовірні на півдні та сході - до +31°С.
- Що далі: впродовж неділі та наступного тижня денна температура по Україні коливатиметься у межах +21...+28°С, вночі +11...+18°С (істотних стрибків не прогнозують).
- Характер опадів: дощі матимуть локальний "літній" характер, місцями вони можуть супроводжуватись грозами.
- Температура повітря: точні показники "на місцях" - як вночі, так і вдень - залежатимуть від хмарності та рельєфу місцевості.
Як і чому погода найближчим часом зміниться
– Впродовж 4-6 липня, тобто у найближчі три доби, характер погоди в Україні зміниться. Оскільки відбудеться зміна повітряних мас.
Холодний атмосферний фронт, що надійшов із Західної Європи, витіснятиме сухе, розпечене повітря з нашої території у східному напрямку, за межі України.
Це, передусім, позначиться на температурних показниках.
Спека зміниться комфортною температурою. А на шляху переміщення - фронт зумовлюватиме дощі різної інтенсивності.
Найактивнішим цей процес прогнозуємо 4 липня, тобто завтра.
Тиск і вологість зазнаватимуть коливань.
А північно-західний вітер - буде переносити більш свіже повітря. Він буде у помірних значеннях швидкості, так би мовити.
До чого готуватись українцям у суботу, 4 липня
– Найближчої ночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а завтра вдень - по всій території України (крім південного заходу), ми очікуємо на помірні дощі.
Місцями - значні дощі та грози. Подекуди - град і шквали до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря в нічні години буде в межах +13...+18°С. Вдень очікуємо +21...+26°С.
На півдні та сході країни - буде ще трішки тепліше, оскільки атмосферний фронт туди ще завтра повноцінно не дійде.
Там у нічні години +18...+23°С, вдень +26...+31°С.
Де будуть дощі потім і що з температурою
– В неділю (5 липня, - Ред.) на півночі, сході та південному сході країни, а в понеділок (6 липня, - Ред.) у західних, північних та північно-східних областях - місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами.
У всіх інших областях опадів не очікуємо.
Температура вже по всій території України у нічні години буде в межах +11...+18°С, а вдень +21...+28°С.
Холодний атмосферний фронт із Західної Європи витіснить спеку й принесе більше опадів (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди в Україні пізніше
– Надалі, у вівторок та середу (7-8 липня, - Ред.) по території України залишатиметься ще така, можна сказати, дощова погода в цілому.
Хоча 7 липня - переважно без опадів, проте вже 8 липня вночі на заході, а вдень - по Україні (крім південного сходу), випадатимуть знову ж таки короткочасні дощі з грозами.
Температурні значення істотних змін, у порівнянні з попередніми днями, не зазнаватимуть.
Лише 8 липня у південно-східній частині України - до +31°С.
Чи поменшає дощів до кінця наступнго тижня
– Надалі, впродовж 9-13 липня, короткочасні дощі з грозами випадатимуть місцями.
Значення температури, знову ж таки, залишатимуться на тому самому рівні (приблизно як і в попередні дні, - Ред.).
Вночі +11...+18°С, а вдень +21...+28°С.
Тобто температура повітря буде в таких, однакових межах, в принципі. Істотних змін не зазнаватиме.
Чи можна сказати, що десь буде найхолодніше чи навпаки
– Точна ситуація залежатиме вже більше від рельєфу. Тобто в тих місцях, де нижче... там може бути трішки прохолодніше. Свіжіше, так би мовити.
У тих місцях, які дещо вищі - там трішки тепліше.
Тобто вночі +13...+18°С, або +11...+16°С... Температура може так, нерівномірно поширюватись.
Але, умовно, такого, щоб на заході холодніше, а на сході тепліше, - такого в нічні години не буде.
Лише, наприклад, на узбережжі морів - то там до +19°С.
Денні максимуми... можуть залежати також від хмарності - від кількості хмар.
Якщо десь буде більше хмар, то буде нижча денна температура, наприклад до +21°С.
Крім того, подібна ситуація може спостерігатись на високогірних станціях.
Тобто все може залежати і від хмарності, і від рельєфу.
Чи варто готуватись до "суцільних" дощів
– Дощі будуть більш такі, короткочасні. Звичайного літнього характеру.
Тобто це коли вони - більш локалізовані. В одному районі міста може йти дощ, а в іншому його не буде.
Тому що там хмара, умовно, випала, а на іншому місці - її вже немає. Або її "понесло", грубо кажучи, в інший бік.
В цілому (така синоптична ситуація, - Ред.) буде поширюватись по території України, але матиме локальний характер.
Оскільки зараз - літній період. А в літній, теплий період, саме ось такий характер поширення опадів зазвичай.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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