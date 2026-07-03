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Жара отступает: синоптики назвали день кардинальных изменений погоды и к чему готовиться

16:56 03.07.2026 Пт
5 мин
Температура будет комфортнее, но без синоптических "сюрпризов" не обойдется
aimg Ирина Костенко
Жара отступает: синоптики назвали день кардинальных изменений погоды и к чему готовиться Погода в Украине в ближайшее время будет комфортной, но местами вероятны грозы (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Жара в Украине наконец-то идет на спад. Хотя по-настоящему летних грозовых дождей в течение выходных и на следующей неделе местами будет больше.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Смена погоды: 4 июля холодный атмосферный фронт из Западной Европы вытеснит жару из большинства областей, при этом по Украине, кроме юго-запада, вероятны грозовые дожди (местами с градом и шквалами).
  • Где теплее всего: в субботу температура воздуха днем составит +21...+26°С, хотя немного более высокие значения вероятны на юге и востоке - до +31°С.
  • Что дальше: в течение воскресенья и на следующей неделе дневная температура по Украине будет колебаться в пределах +21...+28°С, ночью +11...+18°С (существенных скачков не прогнозируют).
  • Характер осадков: дожди будут иметь локальный "летний" характер, местами они могут сопровождаться грозами.
  • Температура воздуха: точные показатели "на местах" - как ночью, так и днем - будут зависеть от облачности и рельефа местности.

Как и почему погода в ближайшее время изменится

– В течение 4-6 июля, то есть в ближайшие трое суток, характер погоды в Украине изменится. Поскольку произойдет смена воздушных масс.

Холодный атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы, будет вытеснять сухой, раскаленный воздух с нашей территории в восточном направлении, за пределы Украины.

Это, прежде всего, скажется на температурных показателях.

Жара сменится комфортной температурой. А по пути перемещения - фронт будет обуславливать дожди разной интенсивности.

Самым активным этот процесс прогнозируем 4 июля, то есть завтра.

Давление и влажность будут испытывать колебания.

А северо-западный ветер - будет переносить более свежий воздух. Он будет в умеренных значениях скорости, так сказать.

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К чему готовиться украинцам в субботу, 4 июля

– В ближайшую ночь в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, а завтра днем - по всей территории Украины (кроме юго-запада), мы ожидаем умеренные дожди.

Местами - значительные дожди и грозы. Кое-где - град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет в пределах +13…+18°С. Днем ожидаем +21...+26°С.

На юге и востоке страны будет еще немного теплее, поскольку атмосферный фронт туда еще завтра полноценно не дойдет.

Там в ночные часы +18...+23°С, днем +26...+31°С.

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Где будут дожди потом и что с температурой

– В воскресенье (5 июля, - Ред.) на севере, востоке и юго-востоке страны, а в понедельник (6 июля, - Ред.) в западных, северных и северо-восточных областях - местами выпадут кратковременные дожди с грозами.

Во всех остальных областях осадков не ожидаем.

Температура уже по всей территории Украины в ночные часы будет в пределах +11...+18°С, а днем +21...+28°С.

Жара отступает: синоптики назвали день кардинальных изменений погоды и к чему готовитьсяХолодный атмосферный фронт из Западной Европы вытеснит жару и принесет больше осадков (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в Украине позже

– В дальнейшем, во вторник и среду (7-8 июля, - Ред.) по территории Украины будет оставаться еще такая, можно сказать, дождливая погода в целом.

Хотя 7 июля - преимущественно без осадков, однако уже 8 июля ночью на западе, а днем - по Украине (кроме юго-востока), будут выпадать опять-таки кратковременные дожди с грозами.

Температурные значения существенных изменений, по сравнению с предыдущими днями, претерпевать не будут.

Лишь 8 июля в юго-восточной части Украины - до +31°С.

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Станет ли меньше дождей до конца следующей недели

– Позже, в течение 9-13 июля, кратковременные дожди с грозами будут выпадать местами.

Значения температуры, опять же, будут оставаться на том же уровне (примерно как и в предыдущие дни, - Ред.).

Ночью +11...+18°С, а днем +21...+28°С.

То есть температура воздуха будет в таких, одинаковых пределах, в принципе. Существенных изменений претерпевать не будет.

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Можно ли сказать, что где-то будет холоднее или наоборот

– Точная ситуация будет зависеть уже больше от рельефа. То есть в тех местах, где ниже... там может быть немного прохладнее. Свежее, так сказать.

В тех местах, которые несколько выше - там немного теплее.

То есть ночью +13...+18°С или +11...+16°С... Температура может так, неравномерно распространяться.

Но, условно, такого, чтобы на западе холоднее, а на востоке теплее - такого в ночные часы не будет.

Лишь, например, на побережье морей - там до +19°С.

Дневные максимумы могут зависеть также от облачности - от количества облаков.

Если будет больше облаков, то будет ниже дневная температура, например до +21°С.

Кроме того, подобная ситуация может наблюдаться на высокогорных станциях.

То есть все может зависеть и от облачности, и от рельефа.

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Стоит ли готовиться к "сплошным" дождям

– Дожди будут более такие, кратковременные. Обычного летнего характера.

То есть это когда они - более локализованы. В одном районе города может идти дождь, а в другом его не будет.

Потому что там облако, условно, выпало, а на другом месте - его уже нет. Или пго "унесло", грубо говоря, в другую сторону.

В целом (такая синоптическая ситуация, - Ред.) будет распространяться по территории Украины, но будет носить локальный характер.

Поскольку сейчас - летний период. А в летний, теплый период, именно вот такой характер распространения осадков обычно.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга нашей страны.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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