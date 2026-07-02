Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтра

Впродовж 3 липня деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Згідно з інформацією експерта, на погоду впродовж 3 липня впливатиме діяльність холодного атмосферного фронту.
Виходячи з цього, "практично повсюди в Україні" очікуються:
"При грозах, враховуючи сильну спеку та значні температурні контрасти, можливі шквали", - нагадала Діденко.
З огляду на це вона порадила вже зараз обрати "безпечне місце для парковки автомобіля".
"Ну, й традиційно, метеопатам уважніше до себе - зміна погоди часто сідає на голову", - додала спеціаліст.
Вона повідомила також, що уникне опадів "хіба що східна частина України".
Діденко розповіла, що спека в Україні - поступово спадає.
Завтра, за її словами, максимальна температура повітря у деяких регіонах "вгомониться до комфортної".
Близько +24...+29°С очікується вдень 3 липня:
"Проте решта території України - ще належатиме спекотній повітряній масі", - констатувала синоптик.
Вона уточнила, що стовпчики термометрів вдень можуть підніматися при цьому до +30...+34°С.
На погоду в Києві впродовж 3 липня також буде впливати діяльність холодного атмосферного фронту:
"Температура повітря в столиці сьогодні (2 липня, - Ред.) ще за +30, а вже завтра - нижче. Спека послабне до +27 градусів", - повідомила Діденко.
Надалі, за її словами, очікується "ще свіжіша, комфортна повітряна маса".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні б'є рекорди та розповідали, в яких областях і містах спеціалісти зафіксували нові історичні температурні максимуми у понеділок, 29 червня, та вівторок, 30 червня.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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