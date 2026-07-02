Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтра

Головне: Зміна погоди : 3 липня в Україні буде "діяти" холодний атмосферний фронт, який послабить спеку.

: 3 липня в Україні буде "діяти" холодний атмосферний фронт, який послабить спеку. Опади : короткочасні дощі та грози ймовірні майже всюди (крім сходу), місцями можливі шквали.

: короткочасні дощі та грози ймовірні майже всюди (крім сходу), місцями можливі шквали. Температура : у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях повітря вдень прогріється до +24...+29°С, на решті території - до +34°С.

: у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях повітря вдень прогріється до +24...+29°С, на решті території - до +34°С. Застереження: негода може наробити лиха, тож для паркування авто краще обирати безпечні місця, а метеозалежним людям - ставитись до себе уважніше.

Де опадів 3 липня буде найменше

Згідно з інформацією експерта, на погоду впродовж 3 липня впливатиме діяльність холодного атмосферного фронту.

Виходячи з цього, "практично повсюди в Україні" очікуються:

короткочасні дощі;

грози.

"При грозах, враховуючи сильну спеку та значні температурні контрасти, можливі шквали", - нагадала Діденко.

З огляду на це вона порадила вже зараз обрати "безпечне місце для парковки автомобіля".

"Ну, й традиційно, метеопатам уважніше до себе - зміна погоди часто сідає на голову", - додала спеціаліст.

Вона повідомила також, що уникне опадів "хіба що східна частина України".

Ситуація з опадами 3 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Як зміниться температура повітря

Діденко розповіла, що спека в Україні - поступово спадає.

Завтра, за її словами, максимальна температура повітря у деяких регіонах "вгомониться до комфортної".

Близько +24...+29°С очікується вдень 3 липня:

у західних областях;

у Житомирській області;

у Київській області;

у Вінницькій області.

"Проте решта території України - ще належатиме спекотній повітряній масі", - констатувала синоптик.

Вона уточнила, що стовпчики термометрів вдень можуть підніматися при цьому до +30...+34°С.

Особливості погоди в Україні 3 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

На погоду в Києві впродовж 3 липня також буде впливати діяльність холодного атмосферного фронту:

пройдуть короткочасні грозові дощі ;

; можливі шквали.

"Температура повітря в столиці сьогодні (2 липня, - Ред.) ще за +30, а вже завтра - нижче. Спека послабне до +27 градусів", - повідомила Діденко.

Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Надалі, за її словами, очікується "ще свіжіша, комфортна повітряна маса".