Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтра

В течение 3 июля некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет не только снижение температуры, но и кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Согласно информации эксперта, на погоду 3 июля будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта.
Исходя из этого, "практически повсюду в Украине" ожидаются:
"При грозах, учитывая сильную жару и значительные температурные контрасты, возможны шквалы", - напомнила Диденко.
Учитывая это, она посоветовала уже сейчас выбрать "безопасное место для парковки автомобиля".
"Ну и традиционно, метеопатам внимательнее к себе - смена погоды часто садится на голову", - добавила специалист.
Она сообщила также, что избежит осадков "разве что восточная часть Украины".
Диденко рассказала, что жара в Украине - постепенно спадает.
Завтра, по ее словам, максимальная температура воздуха в некоторых регионах "угомонится до комфортной".
Около +24...+29°С ожидается днем 3 июля:
"Однако остальная территория Украины - еще будет принадлежать жаркой воздушной массе", - констатировала синоптик.
Она уточнила, что столбики термометров днем могут подниматься при этом до +30…+34°С.
На погоду в Киеве в течение 3 июля также будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта:
"Температура воздуха в столице сегодня (2 июля, - Ред .) еще за +30, а уже завтра - ниже. Жара ослабнет до +27 градусов", - сообщила Диденко.
В дальнейшем, по ее словам, ожидается "еще более свежая, комфортная воздушная масса".
Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине бьет рекорды и рассказывали, в каких областях и городах специалисты зафиксировали новые исторические температурные максимумы в понедельник, 29 июня, и вторник, 30 июня.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Читайте также, каким может быть июль в Украине в целом.