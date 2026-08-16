Названо найкращій дрон, який збиває реактивні "Шахеди"
Українські військові провели польові випробування дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "Шахедами". Серед протестованих розробок найкращий результат продемонстрував LITAVR+ від української компанії F-Drones.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк.
Тестування проводили в умовах, максимально наближених до бойових. Для контролю результатів використовували вимірювальні та контрольні засоби, зокрема спеціалізоване радіолокаційне обладнання.
За підсумками випробувань найкращим серед представлених виробів військові назвали перехоплювач LITAVR+ від F-Drones.
За даними полку, безпілотник продемонстрував необхідні стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей.
"Серед усіх виробів найкращим став перехоплювач "LITAVR +" від F-Drones. Він показав необхідну стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей", - повідомили військові.
Військові працюють із виробниками
У 1020-му зенітному ракетно-артилерійському полку наголосили, що протидія реактивним цілям потребує нових підходів, високошвидкісних рішень та координації з українськими розробниками.
"Ефективне знищення реактивних цілей вимагає нових підходів, високошвидкісних рішень та тісної координації з вітчизняними розробниками. Саме тому ми постійно працюємо разом із представниками українського оборонно-промислового комплексу", - зазначили військові.
У полку також подякували F-Drones за подальше вдосконалення розробки та впровадження нових технологій для захисту українського неба.
Що відомо про F-Drones
Компанія F-Drones стала першою українською компанією, яка почала самостійно виробляти всі компоненти для своїх БПЛА та експортує до США готові бойові безпілотники.
Компанія вже поставила Пентагону 2000 ударних FPV-дронів F10 у межах проєкту Drone Dominance. У матеріалі також зазначається, що американські вимоги NDAA передбачають відсутність китайських деталей у конструкції дрона.
Що ще відомо про українські дрони
Brave1 провів перший онлайн-захід Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту.
А Міноборони України кодифікувало високошвидкісний перехоплювач TAF Kolibri-і10. Виріб вже можна придбати через систему DOT-Chain Defence.