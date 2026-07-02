Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтра

В течение 3 июля некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет не только снижение температуры, но и кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Изменение погоды : 3 июля в Украине будет "действовать" холодный атмосферный фронт, который ослабит жару.

: 3 июля в Украине будет "действовать" холодный атмосферный фронт, который ослабит жару. Осадки : кратковременные дожди и грозы вероятны почти везде (кроме востока), местами возможны шквалы.

: кратковременные дожди и грозы вероятны почти везде (кроме востока), местами возможны шквалы. Температура : в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях воздух днем прогреется до +24...+29°С, на остальной территории - до +34°С.

: в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях воздух днем прогреется до +24...+29°С, на остальной территории - до +34°С. Предостережение: непогода может наделать беды, поэтому для парковки авто лучше выбирать безопасные места, а метеозависимым людям - относиться к себе внимательнее.

Где осадков 3 июля будет меньше всего

Согласно информации эксперта, на погоду 3 июля будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта.

Исходя из этого, "практически повсюду в Украине" ожидаются:

кратковременные дожди;

грозы.

"При грозах, учитывая сильную жару и значительные температурные контрасты, возможны шквалы", - напомнила Диденко.

Учитывая это, она посоветовала уже сейчас выбрать "безопасное место для парковки автомобиля".

"Ну и традиционно, метеопатам внимательнее к себе - смена погоды часто садится на голову", - добавила специалист.

Она сообщила также, что избежит осадков "разве что восточная часть Украины".

Ситуация с осадками 3 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Как изменится температура воздуха

Диденко рассказала, что жара в Украине - постепенно спадает.

Завтра, по ее словам, максимальная температура воздуха в некоторых регионах "угомонится до комфортной".

Около +24...+29°С ожидается днем 3 июля:

в западных областях;

в Житомирской области;

в Киевской области;

в Винницкой области.

"Однако остальная территория Украины - еще будет принадлежать жаркой воздушной массе", - констатировала синоптик.

Она уточнила, что столбики термометров днем могут подниматься при этом до +30…+34°С.

Особенности погоды в Украине 3 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

На погоду в Киеве в течение 3 июля также будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта:

пройдут кратковременные грозовые дожди ;

; возможны шквалы.

"Температура воздуха в столице сегодня (2 июля, - Ред .) еще за +30, а уже завтра - ниже. Жара ослабнет до +27 градусов", - сообщила Диденко.

Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В дальнейшем, по ее словам, ожидается "еще более свежая, комфортная воздушная масса".