Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтра
В течение 3 июля некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет не только снижение температуры, но и кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Изменение погоды: 3 июля в Украине будет "действовать" холодный атмосферный фронт, который ослабит жару.
- Осадки: кратковременные дожди и грозы вероятны почти везде (кроме востока), местами возможны шквалы.
- Температура: в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях воздух днем прогреется до +24...+29°С, на остальной территории - до +34°С.
- Предостережение: непогода может наделать беды, поэтому для парковки авто лучше выбирать безопасные места, а метеозависимым людям - относиться к себе внимательнее.
Где осадков 3 июля будет меньше всего
Согласно информации эксперта, на погоду 3 июля будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта.
Исходя из этого, "практически повсюду в Украине" ожидаются:
- кратковременные дожди;
- грозы.
"При грозах, учитывая сильную жару и значительные температурные контрасты, возможны шквалы", - напомнила Диденко.
Учитывая это, она посоветовала уже сейчас выбрать "безопасное место для парковки автомобиля".
"Ну и традиционно, метеопатам внимательнее к себе - смена погоды часто садится на голову", - добавила специалист.
Она сообщила также, что избежит осадков "разве что восточная часть Украины".
Ситуация с осадками 3 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Как изменится температура воздуха
Диденко рассказала, что жара в Украине - постепенно спадает.
Завтра, по ее словам, максимальная температура воздуха в некоторых регионах "угомонится до комфортной".
Около +24...+29°С ожидается днем 3 июля:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Винницкой области.
"Однако остальная территория Украины - еще будет принадлежать жаркой воздушной массе", - констатировала синоптик.
Она уточнила, что столбики термометров днем могут подниматься при этом до +30…+34°С.
Особенности погоды в Украине 3 июля (инфографика: РБК-Украина)
К какой погоде готовиться в Киеве
На погоду в Киеве в течение 3 июля также будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта:
- пройдут кратковременные грозовые дожди;
- возможны шквалы.
"Температура воздуха в столице сегодня (2 июля, - Ред .) еще за +30, а уже завтра - ниже. Жара ослабнет до +27 градусов", - сообщила Диденко.
Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В дальнейшем, по ее словам, ожидается "еще более свежая, комфортная воздушная масса".
Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине бьет рекорды и рассказывали, в каких областях и городах специалисты зафиксировали новые исторические температурные максимумы в понедельник, 29 июня, и вторник, 30 июня.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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