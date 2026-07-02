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Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтра

13:02 02.07.2026 Чт
3 мин
Каким областям в пятницу дышать наконец-то станет легче?
aimg Ирина Костенко
Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтра На Украину надвигается непогода (фото иллюстративное: Getty Images)
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В течение 3 июля некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет не только снижение температуры, но и кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Изменение погоды: 3 июля в Украине будет "действовать" холодный атмосферный фронт, который ослабит жару.
  • Осадки: кратковременные дожди и грозы вероятны почти везде (кроме востока), местами возможны шквалы.
  • Температура: в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях воздух днем прогреется до +24...+29°С, на остальной территории - до +34°С.
  • Предостережение: непогода может наделать беды, поэтому для парковки авто лучше выбирать безопасные места, а метеозависимым людям - относиться к себе внимательнее.

Где осадков 3 июля будет меньше всего

Согласно информации эксперта, на погоду 3 июля будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта.

Исходя из этого, "практически повсюду в Украине" ожидаются:

  • кратковременные дожди;
  • грозы.

"При грозах, учитывая сильную жару и значительные температурные контрасты, возможны шквалы", - напомнила Диденко.

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Учитывая это, она посоветовала уже сейчас выбрать "безопасное место для парковки автомобиля".

"Ну и традиционно, метеопатам внимательнее к себе - смена погоды часто садится на голову", - добавила специалист.

Она сообщила также, что избежит осадков "разве что восточная часть Украины".

Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтраСитуация с осадками 3 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Как изменится температура воздуха

Диденко рассказала, что жара в Украине - постепенно спадает.

Завтра, по ее словам, максимальная температура воздуха в некоторых регионах "угомонится до комфортной".

Около +24...+29°С ожидается днем 3 июля:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Винницкой области.

"Однако остальная территория Украины - еще будет принадлежать жаркой воздушной массе", - констатировала синоптик.

Она уточнила, что столбики термометров днем могут подниматься при этом до +30…+34°С.

Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтраОсобенности погоды в Украине 3 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

На погоду в Киеве в течение 3 июля также будет влиять деятельность холодного атмосферного фронта:

  • пройдут кратковременные грозовые дожди;
  • возможны шквалы.

"Температура воздуха в столице сегодня (2 июля, - Ред .) еще за +30, а уже завтра - ниже. Жара ослабнет до +27 градусов", - сообщила Диденко.

Жара отступает, но грозы несут опасность: как изменится погода в Украине завтраПрогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В дальнейшем, по ее словам, ожидается "еще более свежая, комфортная воздушная масса".

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине бьет рекорды и рассказывали, в каких областях и городах специалисты зафиксировали новые исторические температурные максимумы в понедельник, 29 июня, и вторник, 30 июня.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким может быть июль в Украине в целом.

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