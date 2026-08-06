Спека шаленіє: в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів (карта)

Головне: Нові температурні рекорди : у низці обласних центрів України впродовж 3-5 серпня зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C, там денні максимуми побили свої попередні історичні значення.

: у низці обласних центрів України впродовж 3-5 серпня зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C, там денні максимуми побили свої попередні історичні значення. Пік спеки в містах : найвищі показники за цей період сягнули від +33,3°C до +39,0°C у різних областях країни.

: найвищі показники за цей період сягнули від +33,3°C до +39,0°C у різних областях країни. Найгарячіші облцентри : найвищі рекордні температури зафіксували в Луцьку, Рівному та Ужгороді.

: найвищі рекордні температури зафіксували в Луцьку, Рівному та Ужгороді. Де дивитися деталі: в УкрГМЦ радять шукати інформацію про інші "місцеві" рекорди на сторінках регіональних центрів з гідрометеорології.

Коли та які перевищення показників зафіксували

За даними спеціалістів, нові температурні рекорди в низці великих міст (обласних центрів) України були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль.

Йдеться про період:

з понеділка, 3 серпня;

по середу, 5 серпня.

Українцям пояснили, що денні максимуми в деяких областях "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".

Виходячи з даних метеорологічних станцій, в ці дні експерти зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C.

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В яких містах спека встановила нові рекорди

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові історичні температурні рекорди 3 серпня зафіксували:

в Ужгороді - 35,8°C;

у Чернівцях - 34,0°C;

у Вінниці - 33,5°C;

у Тернополі - 33,3°C.

4 серпня повітря рекордно (для цього дня) прогрілось у таких містах:

Ужгород - 36,7°C;

Луцьк - 36,1°C;

Рівне - 36,1°C;

Івано-Франківськ - 35,7°C;

Львів - 35,4°C;

Тернопіль - 35,3°C;

Хмельницький - 34,0°C.

Тим часом наступного дня, 5 серпня, стовпчики термометрів піднялись до рекордних позначок у таких облцентрах:

Луцьк - 39,0°C;

Рівне - 37,9°C;

Ужгород - 37,8°C;

Львів - 37,1°C;

Івано-Франківськ - 37,0°C;

Тернопіль - 36,9°C;

Чернівці - 36,7°C;

Житомир - 36,6°C;

Вінниця - 35,8°C;

Хмельницький - 35,2°C.

Температурні рекорди в обласних центрах України у період 3-5 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились з громадянами посиланнями на сторінки (у соціальних мережах) інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології.

Саме там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат у різних населених пунктах.