Спека шаленіє: в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів (карта)

Сильна спека в Україні оновила низку історичних максимумів. Синоптики зафіксували кілька десятків температурних рекордів, які відчутно перевищили попередні показники.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
За даними спеціалістів, нові температурні рекорди в низці великих міст (обласних центрів) України були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль.
Йдеться про період:
Українцям пояснили, що денні максимуми в деяких областях "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".
Виходячи з даних метеорологічних станцій, в ці дні експерти зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові історичні температурні рекорди 3 серпня зафіксували:
4 серпня повітря рекордно (для цього дня) прогрілось у таких містах:
Тим часом наступного дня, 5 серпня, стовпчики термометрів піднялись до рекордних позначок у таких облцентрах:
Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились з громадянами посиланнями на сторінки (у соціальних мережах) інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології.
Саме там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат у різних населених пунктах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість спеки на Україну насувається стихія - що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негода.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Читайте також, яким може бути останній місяць літа в Україні в цілому.