Жара свирепствует: в Украине зафиксировали более 20 новых температурных рекордов (карта)

Сильная жара в Украине обновила ряд исторических максимумов. Синоптики зафиксировали несколько десятков температурных рекордов, которые ощутимо превысили предыдущие показатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
По данным специалистов, новые температурные рекорды в ряде крупных городов (областных центров) Украины были зафиксированы в течение трех дней подряд.
Речь идет о периоде:
Украинцам объяснили, что дневные максимумы в некоторых областях "опять побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".
Исходя из данных метеорологических станций, в эти дни эксперты зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые исторические температурные рекорды 3 августа зафиксировали:
4 августа воздух рекордно (для этого дня) прогрелся в таких городах:
Между тем на следующий день, 5 августа, столбики термометров поднялись до рекордных отметок в следующих облцентрах:
В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились с гражданами ссылками на страницы (в социальных сетях) других областных или региональных центров по гидрометеорологии.
Именно там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат в разных населенных пунктах.
Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо жары на Украину надвигается стихия - что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогода.
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