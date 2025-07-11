Спека на піку: чи варто українцям чекати відключень світла

На сьогодні можна стверджувати, що енергетична система України пройшла випробування роботою в умовах спекотної погоди. Причому серйозних проблем з енергопостачанням не чекають не тільки влітку, а й наступної зими.

Два періоди різкого підвищення температури в червні та липні практично не призвели до серйозних перебоїв енергопостачання і не спричинили дефіциту енергії в країні. Щоправда, через спеку споживання електроенергії значно збільшилося, і "Укренерго" закликає споживачів економно її використовувати, особливо в період з 10.00 до 22.00.

У Міненерго зберігають оптимізм

Але незважаючи на це, у Міненерго зберігають оптимістичний настрій і не очікують перебоїв з енергопостачанням до осені. "Відключень електроенергії для споживачів влітку 2025 року на сьогоднішній день не прогнозується", - заявив минулого тижня в телемарафоні заступник міністра енергетики Микола Колесник.

Безумовно, такий прогноз справдиться за умови, якщо внаслідок російських обстрілів не буде серйозних пошкоджень інфраструктури та генерувальних потужностей. У Міненерго 10 липня РБК-Україна підтвердили, що така оцінка ситуації з енергозабезпеченням залишається актуальною.

Поки що росіяни не акцентують увагу на енергооб'єктах під час обстрілів. Побоювання, що вони посиляться в період загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, не підтвердилися. Деякі пошкодження, які все таки були, мали локальний характер і оперативно ліквідовувалися.

Але ризики обстрілів енергооб'єктів залишаються. До найсерйозніших наслідків можуть призвести атаки, особливо ракетні, на об'єкти генерації та розподілу електроенергії, а також на інфраструктуру, що забезпечує газовидобуток та імпорт електрики і газу.

Видобуток та імпорт газу

Після скорочення видобутку газу на 40% через російські обстріли, сьогодні ситуація і з видобутком, і з імпортом газу тривоги не викликає.

За інформацією джерел РБК-Україна, добовий видобуток газу в Україні вже перевищує обсяг його використання. Тож надлишок закачується в сховища.

Крім того, імпорт газу перевищує 26 млн кубів на добу. До того ж, гарантований обсяг імпорту через Польщу з серпня буде збільшено майже вдвічі - до 12,4 млн кубометрів. Якщо заповнення сховищ буде йти такими темпами, то до листопада в підземних газосховищах може бути накопичено понад 13 млрд кубометрів газу. Але це необхідний мінімум. За деякими оцінками, щоб покрити всі можливі ризики, газовий запас треба збільшити ще приблизно на 2,5 мільярди кубометрів.

Коштів для імпорту в НАК "Нафтогаз України" має вистачити. На конференції з відновлення України в Римі планується формалізувати домовленості про фінансування закупівлі газу на 1 млрд євро, про що РБК-Україна писало ще в червні. Крім НАК, імпортувати газ будуть і держкомпанії, зокрема, Оператор ГТС. Невеликі обсяги скрапленого газу зі США планується закуповувати і новим маршрутом із Греції.

Відключень може не бути і взимку

Досить позитивні прогнози і в експертів, причому не тільки на літо, а й на наступну зиму. "Незважаючи на певні проблеми з підготовкою до опалювального сезону, істотних обмежень споживання електричної енергії взимку не прогнозується", - заявив у коментарі РБК-Україна директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Проблеми, на думку експерта, можуть виникнути, зокрема, через зриви темпів закачування газу в ПСГ і збої імпорту електроенергії з ЄС. Але поки що очевидних загроз такого плану немає.

Жодних проблем із забезпеченням електроенергією ні влітку, ні взимку не прогнозує і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. "Наразі відновлено достатню кількість потужностей - близько 6 гігават. Також активно будуються нові потужності децентралізованої генерації", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Найбільшим ризиком, на його думку, може бути газопостачання на підприємства ТКЕ в опалювальний період. Однак, підкреслив Омельченко, в уряду є всі можливості забезпечити необхідний обсяг імпорту газу в розмірі 4-4,5 млрд. кубометрів для заповнення сховищ до листопада мінімально необхідним запасом. Для цього потрібно додатково залучити близько 1 млрд. євро.