Україна почне купувати американський газ за новим маршрутом

Україна вже найближчими днями планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з Євросоюзу за новим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з організацією такого імпорту.

За інформацією видання, газ буде йти в Україну за реверсним напрямком із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову. Це буде газ з американських поставок LNG до Європейського союзу.

Точкою входу газу з Молдови буде газовимірювальна станція "Гребеники" в Одеській області. У 2019 році її модернізували для реверсних поставок газу в Україну з Румунії через Молдову.

Імпортувати доведеться до 8 млрд кубометрів газу

Опалювальний сезон 2024-2025 року Україна закінчила з історично мінімальним залишком вільного газу в сховищах - 0,67 млрд кубометрів.

Для накопичення необхідних запасів газу власного видобутку не вистачить - він істотно знизився внаслідок російських обстрілів і досі не відновлений у повному обсязі. Тому газ доведеться імпортувати. За неофіційною інформацією, до жовтня для заповнення ПСГ потрібно буде закупити на зовнішніх ринках від 5 до 8 млрд кубометрів.

Закачування газу в ПСГ почалося в другій декаді квітня, і зараз його імпорт йде в обсязі 20-21 млн кубометрів на добу, але цього недостатньо.

Імпорт збільшиться на 3 млн кубометрів газу на добу

Новий маршрут дасть змогу додатково імпортувати близько 3 млн кубометрів газу на добу. Перший єдиний аукціон із розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору планують провести вже 29 травня для того, щоб поставки газу розпочалися в червні.

На сьогодні імпорт за новим маршрутом розрахований до жовтня, і за цей період він може становити приблизно 400 млн кубометрів. Якщо поставки продовжать, то до кінця року їхній обсяг може зрости до 700-800 млн кубометрів. Обсяг імпорту може збільшитися за рахунок роботи терміналу Alexandroupolis LNG, який ввели в експлуатацію восени минулого року.

Досі постачання газу Трансбалканським коридором в Україну не здійснювали через високі транзитні тарифи.

"По Трансбалканському газопроводу імпорт відсутній через надвисокий тариф на транспортування газу з грецьких ЗПГ-терміналів до України, який майже в 4 рази вищий, ніж з польського чи хорватського ЗПГ-терміналів, незважаючи на подібну відстань", - зауважив колишній голова ОГТСУ Сергій Макогон.

Але зараз оператори всіх п'яти країн домовилися знизити загальний тариф на 25%. Українська НКРЕКП уже ухвалила рішення про зниження тарифу. У Міненерго зазначили, що зараз вартість прокачування газу по всьому маршруту - від Греції до України - буде конкурентною.

В Україну піде американський газ

Імпортуватися Трансбалканським коридором в Україну буде американський LNG (скраплений природний газ - ред.). Це підтвердили джерела видання, які знайомі з підготовкою закупівель.

"У Греції є кілька терміналів, де його (LNG - ред.) розріджуватимуть і направлятимуть споживачам", - зазначив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев. Наразі потужності Трансбалканського коридору заповнені не повністю, і його учасники зацікавлені у збільшенні клієнтів, зазначив Рябцев.

Це будуть не перші поставки американського газу з Греції. Пробний імпорт такого газу в грудні минулого року провела компанія ДТЕК. Тоді перша партія становила 100 млн кубометрів.

Зараз, як повідомили виданню співрозмовники, знайомі з підготовкою аукціону, очікується, що газ буде закуповувати НАК "Нафтогаз Україна". У самій компанії РБК-Україна не надали коментаря з цієї теми.