Газу мало, грошей теж? Експерти пояснили, що врятує Україну від блекаутів взимку

Пошук коштів на закупівлю газу та забезпечення регіонів малими електростанціями мають стати основними завданнями уряду під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Для підготовки до зими працюють уже два штаби

Уряд України вже веде підготовку до наступного опалювального сезону. Для цього створено спеціальний штаб під керівництвом віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби. Штаб координуватиме дії центральних і місцевих органів виконавчої влади. У регіонах теж буде створено такі штаби, щоб готуватися до зими безпосередньо на місцях.

Це вже другий штаб, який займатиметься підготовкою до наступної зими. Перший - Антикризовий енергетичний штаб працює з 2020 року і очолює його прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: засідання Антикризового енергетичного штабу (kmu.gov.ua)

Минулий опалювальний сезон Україні вдалося прожити без особливих потрясінь в енергетиці. Брак електроенергії в періоди низьких температур виникав, але графіки відключень світла для населення не застосовувалися. У деяких регіонах від енергопостачання відключалися лише промислові підприємства.

До нинішньої весни вдалося навіть відновити 5 ГВт потужностей, знищених російськими обстрілами, а також створення додаткових 835 МВт розподіленої генерації.

Щоправда, запасів газу не вистачило - його довелося імпортувати за високими зимовими цінами. У підсумку сезон було закінчено з рекордно низьким рівнем заповнення підземних сховищ.

Минулої зими Україна увійшла із запасом активного газу в 7,7 млрд кубометрів - його було сформовано за рахунок власного видобутку, оскільки 2023 року імпорту майже не було. Але росіяни сильно зруйнували газову інфраструктуру, і видобуток скоротився. Через це до початку зими Україні треба буде імпортувати до 8 млрд кубометрів газу. У червні очікується початок його імпорту за новим маршрутом - із Греції.

Що вже зроблено до зими

На сьогодні вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок і 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень.

Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей. Для фінансування цих проєктів у Фонді підтримки енергетики накопичено понад 1,1 млрд євро. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю енергетичного обладнання для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.

До початку зими на всіх 9 діючих енергоблоках трьох українських АЕС планують провести ремонти. На деяких вони вже почалися.

Нацбанк навіть покращив свій прогноз щодо можливого дефіциту електроенергії в поточному році з 4% до 3%.

Основні ризики та проблеми, які треба вирішити до зими

Основним ризиком для підготовки до наступної зими залишаються обстріли інфраструктури росіянами. Останнім часом масованих атак на енергооб'єкти вони не проводили. Але без урахування фактора обстрілів, для того, щоб ситуація справді покращилася, зазначають експерти, необхідно додатково вирішити низку проблем. І насамперед фінансових для закупівлі газу.

"Ключова загроза - нестача газу для проходження сезону (якщо не брати до уваги військові загрози). Треба знайти 2,5 млрд доларів США і купити газ. Завдання досить зрозуміле, але вкрай складне", - зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що під час підготовки до зими необхідно зосередитися на питаннях безпеки критичних об'єктів енергетичної інфраструктури. А це і видобуток, генерація, транспортування та розподіл.

"Йдеться про активний і пасивний захист від подальших атак, особливо ключових вузлів системи", - зазначив він у коментарі виданню.

Щоб знизити ризики масштабних відключень світла через руйнування, вважає експерт, потрібно збільшити кількість малих електростанцій.

"Я говорю про малі енергетичні установки з гарантованою потужністю до 10 МВт, насамперед когенераційні, що працюють на місцевому паливі та підключені до систем розподілу", - вважає Рябцев.

Особливу увагу необхідно приділити також енергозабезпеченню мереж мобільного зв'язку, систем водопостачання та водовідведення. Крім того, потрібно завершити введення в експлуатацію всіх 280 когенераційних установок і 145 блочно-модульних котелень, наданих Україні на безоплатній основі ще минулого року.

Когенераційні установки, котли на зрідженому нафтовому газі, дровах і вугіллі, на думку Рябцева, насамперед мають постачатися в найбільш постраждалі регіони. А це Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро.