Жара на пике: стоит ли украинцам ждать отключений света

На сегодняшний день можно утверждать, что энергетическая система Украины прошла испытание работой в условиях жаркой погоды. Причем серьезных проблем с энергоснабжением не ждут не только летом, но и следующей зимой.

Два периода резкого повышение температуры в июне и июле практически не привели к серьезным перебоям энергоснабжения и не вызвали дефицита энергии в стране. Правда, из-за жары потребление электроэнергии значительно увеличилось, и "Укрэнерго" призывает потребителей экономно ее использовать особенно в период с 10.00 до 22.00.

В Минэнерго сохраняют оптимизм

Но несмотря на это, в Минэнерго сохраняют оптимистический настрой и не ожидают перебоев с энергоснабжением до осени. “Отключений электроэнергии для потребителей летом 2025 года на сегодняшний день не прогнозируется”, - заявил на прошлой неделе в телемарафоне заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Безусловно, такой прогноз оправдается при условии, если в результате российских обстрелов не будет серьезных повреждений инфраструктуры и генерирующих мощностей. В Минэнерго 10 июля РБК-Украина подтвердили, что такая оценка ситуации с энергообеспечением остается актуальной.

Пока россияне не акцентируют внимание на энергообъектах во время обстрелов. Опасения, что они усилятся в период обострения конфликта между Ираном и Израилем, не подтвердились. Некоторые повреждения, которые все таки были, имели локальный характер и оперативно ликвидировались.

Но риски обстрелов энергообъектов остаются. К наиболее серьезным последствиям могут привести атаки, особенно ракетные, на объекты генерации и распределения электроэнергии, а также на инфраструктуру, обеспечивающую газодобычу и импорт электричества и газа.

Добыча и импорт газа

После сокращения добычи газа на 40% из-за российских обстрелов, сегодня ситуация и с добычей, и с импортом газа тревоги не вызывает.

По информации источников РБК-Украина, суточная добыча газа в Украине уже превышает объем его использования. Так что излишек закачивается в хранилища.

Кроме того, импорт газа превышает 26 млн кубов в сутки. К тому же, гарантированный объем импорта через Польшу с августа будет увеличен почти вдвое - до 12,4 млн кубометров. Если заполнение хранилищ будет идти такими темпами, то к ноябрю в подземных газохранилищах может быть накоплено более 13 млрд кубометров газа. Но это необходимый минимум. По некоторым оценкам, чтоб покрыть все возможные риски, газовый запас надо увеличить еще приблизительно на 2,5 миллиарда кубометров.

Средств для импорта у НАК “Нафтогаз Украины” должно хватить. На конференции по восстановлению Украины в Риме планируется формализовать договоренности о финансировании закупки газа на 1 млрд евро, о чем РБК-Украина писало еще в июне. Кроме НАК, импортировать газ будут и госкомпании, в частности, Оператор ГТС. Небольшие объемы сжиженного газа из США планируется закупать и по новому маршруту из Греции.

Отключений может не быть и зимой

Довольно позитивные прогнозы и у экспертов, причем не только на лето, но и на следующую зиму. "Несмотря на определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону, существенных ограничений потребления электрической энергии зимой не прогнозируется", – заявил в комментарии РБК-Украина директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Проблемы, по мнению эксперта, могут возникнуть, в частности, из-за срывов темпов закачки газа в ПХГ и сбоев импорта электроэнергии из ЕС. Но пока очевидных угроз такого плана нет.

Никаких проблем с обеспечением электроэнергией ни летом, ни зимой не прогнозирует и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. "В настоящее время восстановлено достаточное количество мощностей - около 6 гигават. Также активно строятся новые мощности децентрализованной генерации", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Наибольшим риском, по его мнению, может быть газоснабжение предприятий ТКЭ в отопительный период. Однако, подчеркнул Омельченко, у правительства есть все возможности обеспечить необходимый объем импорта газа в размере 4-4,5 млрд. кубометров для заполнения хранилищ к ноябрю минимально необходимым запасом. Для этого нужно дополнительно привлечь около 1 млрд. евро.