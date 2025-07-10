ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Споживання продовжує зростати: в "Укренерго" закликали заощаджувати електроенергію

Четвер 10 липня 2025 11:16
UA EN RU
Споживання продовжує зростати: в "Укренерго" закликали заощаджувати електроенергію Фото: в "Укренерго" закликали заощаджувати електроенергію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В "Укренерго" закликали споживачів заощадливо використовувати електроенергію з 10:00 до 22:00 через помітний зріст споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України", - зазначили в "Укренерго".

Також хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 9 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

"Сьогодні, 10 липня, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Додамо, що ще в червні цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України.

Він зауважував, що поки що загроз відключень світла немає, але ситуація може змінитися.

Галущенко нагадав, протягом минулого року було 33 удари по енергетиці України, "це тисячі ракет, десятки тисяч дронів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія
Новини
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом