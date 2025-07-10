Споживання продовжує зростати: в "Укренерго" закликали заощаджувати електроенергію

В "Укренерго" закликали споживачів заощадливо використовувати електроенергію з 10:00 до 22:00 через помітний зріст споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України", - зазначили в "Укренерго".

Також хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 9 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

"Сьогодні, 10 липня, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".