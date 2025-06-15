Росія планує атаки на енергетику, дані про загрози передали Віткоффу, - Зеленський
Російська Федерація планує і далі атакувати українську енергетику. Дані про загрози передано МАГАТЕ і спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він розповів, сьогодні провів нараду з військовими, СБУ та урядовцями щодо захисту інфраструктури України від ударів РФ.
Зеленський наголосив, що попри всі обіцянки Сполученим Штатам та іншим, хто прагне миру - Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об'єктах України.
"Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", - йдеться у повідомленні.
Глава держави повідомив, що розвідка має дані щодо планів РФ, і зараз російські обстріли можуть бути менш помітними світу через ситуацію на Близькому Сході.
"Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів", - сказав президент.
Зеленський також поінформував, що відповідні дані передано представникам Сполучених Штатів і Міжнародному агентству з атомної енергії.
"Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США", - заявив український лідер.
Додатково президент розповів, що на нараді було обговорено розвиток ударних засобів Росії. У свою чергу, визначено завдання для розвитку української ППО.
"Були також доповіді голови СБУ та начальника Генштабу. Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - сказано у дописі.
Крім того, Зеленський заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавській області. Міністру оборони, міністру енергетики та головнокомандувачу ЗСУ - визначено завдання.
Захист енергетики
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляють нові дрони-перехоплювачі. За словами президента, вони допоможуть захистити енергетичні об'єкти від атак росіян.
"Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист - це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають", - розповів президент.
Він додав, що щойно РФ розуміє, що де розташовані системи ППО України, ворог атакує їх. У зв'язку з цим українська сторона змінює маршрути протиповітряної оборони.
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