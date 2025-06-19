"Нафтогаз" шукає гроші: скільки газу не вистачає Україні на зиму

НАК "Нафтогаз України" до зими має придбати та закачати у підземні газові сховища близько 6 млрд кубометрів газу. На сьогодні компанія вже має та домовляється про залучення коштів для купівлі 4,5 млрд кубометрів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Мінімум газу та грошей: як "Нафтогаз" готується до зими і хто підтримає Україну ".

На який обсяг газу "Нафтогаз" має кошти

На сьогодні для купівлі газу "Нафтогаз" використовує кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 270 млн євро та грант від уряду Норвегії обсягом 140 млн євро. При ціні газу на голландському хабі TTF, який є індикативом для європейського ринку, на рівні 38 євро за мегават-годину (403 євро за тисячу кубометрів), наявних зовнішніх коштів вистачить на купівлю близько 1 млрд кубічних метрів газу.

Про яку суму коштів "Нафтогаз" веде переговори

Також "Нафтогаз" веде перемовини про залучення кредитного ресурсу на 1,3 млрд євро (500 млн євро від ЄБРР, 500 млн євро від уряду Норвегії та 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку). У разі залучення нових кредитів "Нафтогаз" зможе докупити ще близько 3,4 млрд кубометрів газу. Також у компанії є власні кошти.

У підсумку, на сьогодні "Нафтогаз" вже має або домовляється про залучення фінансового ресурсу, який дозволяє придбати близько 4,5 млрд кубічних метрів газу.

Скільки коштів "Нафтогазу" ще треба знайти

"Нафтогазу" ще треба знайти гроші на купівлю ще 1,5 млрд кубометрів газу. При ціні газу на хабі TTF 38 євро за мегават-годину, такий обсяг газу буде коштувати близько 603 млн євро.

У відповідь на запит РБК-Україна держхолдинг не прокоментував фінансові ресурси для закупівлі газу, а також стан переговорів щодо залучення нових коштів.

Хто, крім "Нафтогазу" буде імпортувати газ

За інформацією джерел РБК-Україна, "Нафтогаз" вже імпортував 1,5 млрд кубічних метрів газу з Європи. Крім "Нафтогазу" імпортувати газ будуть інші держкомпанії, зокрема "Оператор ГТС України".

За даними інформаційної платформи газових сховищ Європи Aggregated Gas Storage Inventory, станом на 19 червня, в ПСГ України було накопичено 2,78 млрд кубометрів активного газу. Разом із 4,7 млрд кубометрів буферного газу, загальні запаси газу у сховищах становлять 7,5 млрд кубометрів.