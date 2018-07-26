Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды в Киеве

По состоянию на 07:00 26 июля откачано 3 тыс. 402 м куб. воды

В Киеве, в результате непогоды с проливным дождем, который прошел вчера, 25 июля, в ряде районов были повреждены автомобили и дома, также были повалены деревья и билборды. Из затопленных зданий и подземных переходов состоянию на 07:00 26 июля откачано 3 тыс. 402 м куб. воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, как сообщают спасатели, на улице Довнар-Запольского на проезжую часть дороги упали два дерева. Проезжую часть от поваленных деревьев уже освободили.

Кроме того, на проспекте Победы, 53, был свергнут билборд. Щит упал на крышу припаркованной машины. Вместе с тем, рядом на другой автомобиль упало дерево.

Также, как отмечается, сотрудники ГСЧС убрали с нескольких улиц поваленные деревья.

Фото: последствия непогоды в Киеве

По данным столичных спасателей, осталось завершить работы по ликвидации последствий в связи со ствол дерева, который упал на 5-ти этажный жилой дом по улице Щербаковский, 32/38. Работы частично приостановлены в связи с отсутствием на данный момент крупногабаритного автокрана 40 метров.

Как отмечают в ведомстве, из подтопленных мест в столице откачано 3402 м. куб. воды.

В частности, провели откачку воды из Соломенского райсуда, проводились работы по откачке воды из подземного перехода на проспекте Победы, а также с проезжей части дороги на перекрестке улицы Телиги и улицы Щусева, а также из подземного перехода в районе Шулявского моста.

Напомним, 25 июля, в Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы.

Также из-за слива в Киеве образовались пробки по всей столице.

Кроме того, по данным Google, в Киеве за пару часов произошло девять аварий, на многих дорогах было ограничено движение.

Сообщалось, что в результате сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы, а также ливень затопил Соломенский суд.

Позже стало известно, что путепровод перекрыли.

В ГСЧС сообщили, что в результате частичного разрушения моста на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено перекрыть путепровод на указанных улицах.

Непогода в столице стала причиной остановки движения трамваев. Так, движение трамваев №1 и №3 в Киеве по состоянию на 19:30 25 июля было заблокировано.