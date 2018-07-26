Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди в Києві

Станом на 07:00 26 липня відкачано 3 тис. 402 м куб. води

В Києві, в результаті негоди з проливним дощем, який пройшов вчора, 25 липня, у низці районів було пошкоджено автомобілі та будинки, також буди повалені дерева та білборди. Із затоплених будівель і підземних переходів станом на 07:00 26 липня відкачано 3 тис. 402 м куб. води. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, як повідомляють рятувальники, на вулиці Довнар-Запольського на проїжджу частину дороги впали два дерева. Проїжджу частину від повалених дерев уже звільнили.

Окрім того, на проспекті Перемоги, 53, був повалений білборд. Щит упав на дах припаркованої автівки. Разом з тим, поряд на інший автомобіль упало дерево.

Також, як зазначається, співробітники ДСНС прибрали з кількох вулиць столиці повалені дерева.

Фото: наслідки негоди в Києві

За даними столичних рятувальників, залишилось завершити роботи по ліквідації наслідків через повалений стовбур дерева на 5-ти поверховий житловий будинок по вулиці Щербаківського, 32/38. Роботи частково призупинені у зв’язку з відсутністю на даний момент великогабаритного автокрану 40 метрів.

Як зазначають у відомстві, із підтоплених місць у столиці відкачано 3402 м. куб. води.

Зокрема, провели відкачування води із Солом'янського райсуду, проводилися роботи з відкачування води із підземного переходу на проспекті Перемоги, а також із проїжджої частини дороги на перехресті вулиці Теліги та вулиці Щусєва, як і з підземного переходу в районі Шулявського мосту.

Нагадаємо, 25 липня, у Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці.

Також через зливу у Києві сформувались затори по всій столиці.

Окрім того, за даними Google, в Києві за пару годин сталося дев'ять аварій, на багатьох дорогах було обмежено рух.

Повідомлялося, що внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці, а також злива затопила Солом'янський суд.

Пізніше стало відомо, що шляхопровід перекрили.

У ДСНС повідомили, що внаслідок часткового руйнування мосту на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено перекрити шляхопровід на зазначених вулицях.

Негода в столиці стала причиною зупинки руху трамваїв. Так, рух трамваїв №1 та №3 у Києві станом на 19:30 25 липня було заблоковано.