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Спалах гепатиту А: в МОЗ дали поради щодо профілактики захворювання

Фото: Спалах гепатиту А: в МОЗ дали поради щодо профілактики захворювання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Гепатит А є вірусним захворюванням, яке вражає печінку й може мати як легкий, так й тяжкий перебіг. Вірус передається наслідок вживання забруднених харчів або води, зокрема недотримання особистої гігієни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Дотримання гігієни під час приготування їжі, як миття овочів і фруктів перед їжею, допоможе запобігти передачі вірусу через їжу. Не використовуйте воду з неперевірених джерел", - пише пресслужба.

Що радить МОЗ: 

  • не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перед вживанням;
  • ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям;
  • не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "куштувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку.

Інкубаційний період захворювання триває 14-28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: 

  • слабкість; 
  • підвищена температура; 
  • діарея; 
  • блювання; 
  • жовтяниця. 

"Вакцини проти гепатиту А в Україні не входять до переліку безоплатних щеплень, однак їх можна купити в аптеках. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах", - додає МОЗ. 

Спалах гепатиту в Україні

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А. Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Зокрема, вже 1 листопада, захворювання було виявлено також в Івано-Франківській області, а ще пізніше й у Тернопільській

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Гепатит АМінстерство охорони здоров'я України