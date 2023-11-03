Вже три. Гепатит А виявили ще в одній області: що відомо

Гепатит А виявили ще в одній області України - Тернопольській. Тут зафіксовано поки один випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", - розповів він.

За словами голови ОВА, триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

"Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. Тримаємо ситуацію на контролі", - зазначив Труш.

Ситуація з гепатитом А в Україні

Тернопільська область - третій регіон, де виявили випадок захворювання на гепатит А за останній час. До цього подібні випадки зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім – і на Прикарпатті. На даний момент (у сукупності по трьох областях) до лікарень з гепатитом А госпіталізовано 120 людей. На Вінниччині навіть оголосили режим НС через спалах гепатиту А (111 госпіталізованих хворих). Докладніше про ситуацію та чи є загроза для Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.