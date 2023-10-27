У Вінниці зросла кількість постраждалих від гепатиту А

Кількість постраждалих від вірусного гепатиту А у Вінницькій області збільшилась до 141 пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

За даними відомства, стан усіх хворів - середньої тяжкості.

Наразі в області триває епідеміологічне розслідування та ведуться всі необхідні обстеження. У Вінницькій області працює команда епідеміологів та фахівців.

"Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", - повідомили у МОЗ.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про 80 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному із районів Вінниці. Такі дані медики озвучували 24 жовтня.

Що являє собою гепатит А

Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немиті руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.

Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.

Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області.

Раніше в МОЗ України докладно пояснили, чим небезпечний вірус гепатиту А та які його симптоми.

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