Гепатит А знайшли ще в одній області
Вірусний гепатит А було виявлено у Івано-Франківській області. Станом на 1 листопада в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро людей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, пише "Суспільне".
За її даними, серед хворих - четверо дорослих та троє дітей.
"Діти - віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", - каже Дьоміна.
Що відомо про гепатит А
Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) - це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, з переважним ураженням печінки та травного каналу. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом.
Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей і відпочинку - коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великий ризик зараження під час побутових контактів - у сім'ї та колективах.
Гепатит А у Вінниці та області
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.
Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.
Додамо, що 30 жовтня стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почав реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.