Вспышка гепатита А: в Минздраве дали советы по профилактике заболевания

Гепатит А является вирусным заболеванием, которое поражает печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус передается в результате употребления загрязненных продуктов или воды, в частности несоблюдения личной гигиены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Соблюдение гигиены во время приготовления пищи, как мытье овощей и фруктов перед едой, поможет предотвратить передачу вируса через пищу. Не используйте воду из непроверенных источников", - пишет пресс-служба.
Что советует Минздрав:
Инкубационный период заболевания длится 14-28 дней. Среди самых распространенных симптомов:
"Вакцины против гепатита А в Украине не входят в перечень бесплатных прививок, однако их можно купить в аптеках. Особенно важно получить прививку против гепатита А взрослым, которые работают в заведениях общественного питания и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях", - добавляет Минздрав.
Ранее стало известно, что в Винницкой области выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А. Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.
В частности, уже 1 ноября, заболевание было обнаружено также в Ивано-Франковской области, а еще позже и в Тернопольской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.