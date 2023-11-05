Вспышка гепатита А: в Минздраве дали советы по профилактике заболевания

"Соблюдение гигиены во время приготовления пищи, как мытье овощей и фруктов перед едой, поможет предотвратить передачу вируса через пищу. Не используйте воду из непроверенных источников", - пишет пресс-служба.

Что советует Минздрав:

не бутилированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением;

тщательное мытье рук с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором;

нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку.

Инкубационный период заболевания длится 14-28 дней. Среди самых распространенных симптомов:

слабость;

повышенная температура;

диарея;

рвота;

желтуха.

"Вакцины против гепатита А в Украине не входят в перечень бесплатных прививок, однако их можно купить в аптеках. Особенно важно получить прививку против гепатита А взрослым, которые работают в заведениях общественного питания и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях", - добавляет Минздрав.

Вспышка гепатита в Украине

Ранее стало известно, что в Винницкой области выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А. Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

В частности, уже 1 ноября, заболевание было обнаружено также в Ивано-Франковской области, а еще позже и в Тернопольской области.