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Вспышка гепатита А: в Минздраве дали советы по профилактике заболевания

Фото: Вспышка гепатита А: в Минздраве дали советы по профилактике заболевания (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Гепатит А является вирусным заболеванием, которое поражает печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус передается в результате употребления загрязненных продуктов или воды, в частности несоблюдения личной гигиены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Соблюдение гигиены во время приготовления пищи, как мытье овощей и фруктов перед едой, поможет предотвратить передачу вируса через пищу. Не используйте воду из непроверенных источников", - пишет пресс-служба.

Что советует Минздрав: 

  • не бутилированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением;
  • тщательное мытье рук с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором;
  • нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку.

Инкубационный период заболевания длится 14-28 дней. Среди самых распространенных симптомов: 

  • слабость; 
  • повышенная температура; 
  • диарея; 
  • рвота; 
  • желтуха. 

"Вакцины против гепатита А в Украине не входят в перечень бесплатных прививок, однако их можно купить в аптеках. Особенно важно получить прививку против гепатита А взрослым, которые работают в заведениях общественного питания и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях", - добавляет Минздрав.

Вспышка гепатита в Украине

Ранее стало известно, что в Винницкой области выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А. Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

В частности, уже 1 ноября, заболевание было обнаружено также в Ивано-Франковской области, а еще позже и в Тернопольской области.

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Гепатит АМинистерство здравоохранения Украины