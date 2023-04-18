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SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship

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Вівторок 18 квітня 2023 13:37
SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship Фото: SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship (wikimedia.by)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX перенесла тестовий запуск надважкої ракети Starship, яка повинна доставити людей на Марс. Очікується, що запуск відбудеться вже 20 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск ракети відбудеться з бази в Техасі. Вікно, тривалістю 62 хвилини, відкривається о 16:28 (за київським часом) і закривається о 17:30.

Перший тестовий політ повинен був відбутись ще в понеділок, однак компанія перенесла його через проблеми з клапаном тиску. SpaceX одразу заявила, що у разі невдачі, Starship має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітня Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.

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