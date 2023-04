SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship

Запуск ракети відбудеться з бази в Техасі. Вікно, тривалістю 62 хвилини, відкривається о 16:28 (за київським часом) і закривається о 17:30.

Перший тестовий політ повинен був відбутись ще в понеділок, однак компанія перенесла його через проблеми з клапаном тиску. SpaceX одразу заявила, що у разі невдачі, Starship має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.

Teams are working towards Thursday, April 20 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai