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SpaceX определилась с датой повторного запуска ракеты Starship

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Вторник 18 апреля 2023 13:37
SpaceX определилась с датой повторного запуска ракеты Starship Фото: SpaceX определилась с датой повторного запуска ракеты Starship (wikimedia.by)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX перенесла тестовый запуск супертяжелой ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс. Ожидается, что запуск состоится уже 20 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Запуск ракеты пройдет с базы в Техасе. Окно, продолжительностью 62 минуты, открывается в 16.28 (по киевскому времени) и закрывается в 17.30.

Первый тестовый полет должен был состояться еще в понедельник, однако компания перенесла его из-за проблем с клапаном давления. SpaceX сразу заявила, что в случае неудачи Starship имеет альтернативные даты запуска позже в течение недели.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в апреле Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания ракеты Starship.

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