SpaceX определилась с датой повторного запуска ракеты Starship

Запуск ракеты пройдет с базы в Техасе. Окно, продолжительностью 62 минуты, открывается в 16.28 (по киевскому времени) и закрывается в 17.30.

Первый тестовый полет должен был состояться еще в понедельник, однако компания перенесла его из-за проблем с клапаном давления. SpaceX сразу заявила, что в случае неудачи Starship имеет альтернативные даты запуска позже в течение недели.

Teams working towards Thursday, April 20 for first flight test of full integred Starship and Super Heavy rocket https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai