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SpaceX скасувала перший запуск у космос корабля Starship

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Понеділок 17 квітня 2023 16:45
SpaceX скасувала перший запуск у космос корабля Starship Фото: SpaceX скасувала перший запуск у космос корабля Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Іван Носальський

Компанія SpaceX не змогла провести сьогодні, 17 квітня, перший запуск ракетної системи Starship в космос. Вона призначена для доставки людей на Марс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX у Twitter.

"Відмова від сьогоднішньої спроби льотних випробувань. Команда працює над доступною можливістю", - сказано в повідомленні компанії.

При цьому команда корабля Starship стверджує, що попри відсутність польоту вона розглядатиме таку подію як "генеральну репетицію".

Власник SpaceX Ілон Маск розповів, що причиною скасування польоту в космос ракетної системи стало замерзання клапана тиску.

"Сьогодні ми багато чого навчилися, зараз вивантажуємо паливо, повторимо спробу за кілька днів", - додав Маск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на 17 квітня компанія SpaceX Ілона Маска запланувала здійснити першу спробу запуску в космос інтегрованого корабля Starshir.

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