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SpaceX Ілона Маска отримала дозвіл на запуск найпотужнішої ракети Starship

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США, Субота 15 квітня 2023 05:21
SpaceX Ілона Маска отримала дозвіл на запуск найпотужнішої ракети Starship Фото: SpaceX отримав дозвіл на запуск ракети Starship (twtter.com/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування надважкої ракети Starship.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Запуск нової ракети планується зі стартового майданчика SpaceX у Техасі в понеділок між 7 та 10:05 ранку за київським часом.

"Після комплексного процесу оцінки ліцензії FAA визначило, що SpaceX відповідає всім вимогам щодо безпеки, екології, політики, корисного навантаження, інтеграції повітряного простору та фінансової відповідальності", - йдеться в заяві агентства.

Зазначається, що під час першого польоту ракета досягне орбітальної швидкості та подолає приблизно 150 миль (240 км) над поверхнею Землі, на висотах, які вважаються відкритими. Ракетний прискорювач буде викинуто в океан незабаром після старту, однак у майбутніх польотах SpaceX планує відновити корабель.

За планом компанії вже під час другого польоту Starship здійснить майже одне повне коло навколо планети, завершивши свій політ приземленням біля Гаваїв.

Раніше ми писали, SpaceX готується до запуску надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Нагадаємо, компанія Tesla знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі.

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