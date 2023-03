SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Цього ж разу компанія вивела на орбіту 56 супутників Starlink.

Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Це був 20 запуск ракети.

Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник A Shortfall of Gravitas", - додали в пресслужбі.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz