SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink: відео запуску ракети
Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з супутниками Starlink.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Цього ж разу компанія вивела на орбіту 56 супутників Starlink.
Liftoff! pic.twitter.com/QJUch6L6QQ— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Це був 20 запуск ракети.
Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник A Shortfall of Gravitas", - додали в пресслужбі.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що фонди Саудівської Аравії та ОАЕ планують інвестувати багатомільярдний транш у компанію SpaceX.
Також компанія SpaceX нещодавно показала фотографію своїх супутників Starlink V2 Mini наступного покоління.
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