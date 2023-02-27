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SpaceX запустить понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління

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США, Понеділок 27 лютого 2023 14:16
SpaceX запустить понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління Фото: SpaceX запустить 20 супутників Starlink нового покоління (twitter.com/SpaceX)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Ілона Маска SpaceX оприлюднила дані та фотографії своїх супутників Starlink V2 Mini наступного покоління. Супутники мають бути запущені вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення SpaceX у Twitter.

Кожен супутник Starlink V2 Mini матиме дві масивні сонячні батареї площею 52,5 квадратних метра та "розмах крил" близько 30 метрів.

Як відзначає видання Teslarati, місія SpaceX під назвою Starlink 6-1 доставить 21 супутник Starlink V2 на низьку навколоземну орбіту. Супутники будуть працювати за ліцензією SpaceX Starlink Gen2 FCC, яка зараз дозволяє компанії запускати до 7500 з номінальних 29 998 супутників.

Врешті-решт ці менші і менш потужні супутники, ймовірно, будуть замінені більшими супутниками V2, але SpaceX, схоже, вирішила, що швидке додавання ємності краще, ніж очікування оптимального рішення.

Теоретично оптимальним рішенням є великі супутники Starlink V2. SpaceX вже побудувала та доставила десятки повнорозмірних супутників Starlink V2 на базу Starbase у Техасі. Повідомляється, що ці апарати важать від 1,25 до 2 тонн, забезпечують майже в 10 разів більшу пропускну здатність, ніж супутники V1.5, і настільки великі, що їх можна запустити лише за допомогою космічного корабля SpaceX наступного покоління.

Однак запуск Starship суттєво затримується, тому SpaceX вирішила розробити третій варіант супутника Starlink, що поєднує багато переваг повнорозмірного V2 у пакет, який можна запустити за допомогою існуючої ракети Falcon 9 SpaceX.

Компанія SpaceX має намір використовувати до трьох різних типів супутників Starlink у своєму угрупуванні Starlink Gen2. Перший варіант, ймовірно, ідентичний супутникам Starlink V1.5 вагою приблизно 305 кг, які становлять більшу частину його угрупування Starlink Gen1.

SpaceX повідомила, що кожен супутник Starlink V2 Mini матиме потужніші антени та доступ до нового набору частот. Незважаючи на те, що кількість супутників, які Falcon 9 може вивести на орбіту, скоротилася майже втричі, 21 супутник V2 Mini додадуть приблизно на 50% більше пропускної спроможності, ніж 57 супутників V1.5.

При цьому SpaceX продовжує заповнювати своє менше угруповання із 4408 супутників Starlink Gen1 супутниками V1.5.

Нагадаємо, нещодавно SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.

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