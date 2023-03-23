Саудівська Аравія та ОАЕ готують багатомільярдні інвестиції у SpaceX Маска

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що раунд фінансування оцінить виробника ракет приблизно у 140 млрд доларів. За даними венчурної компанії Space Capital, SpaceX залучила всього 2 млрд доларів у 2022 році та 2,6 млрд доларів у 2020 році.

Представники компанії та Morgan Stanley повідомили інвесторам, що холдингова компанія Water and Electricity Holding Company із Саудівської Аравії, що входить до суверенного фонду добробуту країни, та Alpha Dhabi з Об'єднаних Арабських Еміратів беруть участь у раунді фінансування.