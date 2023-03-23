Саудівська Аравія та ОАЕ готують багатомільярдні інвестиції у SpaceX Маска
Фонди Саудівської Аравії та ОАЕ планують інвестувати багатомільярдний транш у компанію SpaceX Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що раунд фінансування оцінить виробника ракет приблизно у 140 млрд доларів. За даними венчурної компанії Space Capital, SpaceX залучила всього 2 млрд доларів у 2022 році та 2,6 млрд доларів у 2020 році.
Представники компанії та Morgan Stanley повідомили інвесторам, що холдингова компанія Water and Electricity Holding Company із Саудівської Аравії, що входить до суверенного фонду добробуту країни, та Alpha Dhabi з Об'єднаних Арабських Еміратів беруть участь у раунді фінансування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска SpaceX нещодавно показала фотографію своїх супутників Starlink V2 Mini наступного покоління.
Також повідомлялося, що SpaceX запустила в космос супутники V2 mini. Апарат надаватиме вдосконалений сигнал для системи інтернету Starlink.
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